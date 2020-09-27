Конте: «Интер» может рассмотреть предложение «Тоттенхэма» по Шкриньяру

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте после игры 2-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (4:3) ответил на вопросы журналистов о возможной продаже 25-летнего словацкого защитника Милана Шкриньяра в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
«Шкриньяр в «Тоттенхэме»? Он является частью нашего проекта в «Интере». Но я не знаю, поступит ли в ближайшие дни большое предложение… Возможно, клуб рассмотрит его из-за финансовой ситуации», — цитирует слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Тоттенхэм» готов заплатить «Интеру» € 50 млн за Милана Шкриньяра.
В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и получил 9 жёлтых карточек, при этом в 14 матчах с его участием «Интер» завершал игру без пропущенных мячей.
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