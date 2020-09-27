«Шальке» объявил об отставке главного тренера Вагнера

«Шальке» объявил о расставании с главным тренером команды Давидом Вагнером, сообщается на официальном сайте клуба.

Вагнер был назначен наставником 9 мая 2019 года. Контракт действовал до 2022 года.

«Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два тура нового сезона не принесли необходимых результатов», — цитирует пресс-служба клуба спортивного директора Йохана Шнайдера.

В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» сыграл вничью шесть матчей и в 12 потерпел поражение.



В нынешнем сезоне чемпионата Германии после двух туров «Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.



В следующем туре «Шальке» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг». Матч пройдёт 3 октября. Начало — в 19:30 мск.