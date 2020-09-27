Анелька: Мбаппе располагает всеми качествами, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.



«Есть всем известные Лионель Месси и Криштиану Роналду, но для меня именно Мбаппе на самом деле является прототипом нападающего со всеми качествами, необходимыми для обладателя „Золотого мяча“. Он крайне быстр, умён и по-настоящему техничен. Он способен на великие дела. Килиан доказывает это снова и снова, в каждом матче. Стоит отметить, что Неймар тоже силён, очень силён», — приводит слова Анелька RMC Sport.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн.