Анелька: Мбаппе располагает всеми качествами, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»
Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.
«Есть всем известные Лионель Месси и Криштиану Роналду, но для меня именно Мбаппе на самом деле является прототипом нападающего со всеми качествами, необходимыми для обладателя „Золотого мяча“. Он крайне быстр, умён и по-настоящему техничен. Он способен на великие дела. Килиан доказывает это снова и снова, в каждом матче. Стоит отметить, что Неймар тоже силён, очень силён», — приводит слова Анелька RMC Sport.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн.
«Реал» может заплатить за Мбаппе около € 100 млн, если он не продлит контракт с «ПСЖ»
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