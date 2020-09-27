«Благодаря Робсону стал маленькой „сорокой“». Моуринью признался в слабости к «Ньюкаслу»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» признался, что мог возглавить команду чёрно-белых.



«Да, я был близок к тому, чтобы присоединиться к „Ньюкаслу». Чувствую связь с этим клубом благодаря мистеру Робсону, всё очень просто. Он страстно любил „Ньюкасл“ и родное графство Дарем. Это было в его сердце. Так что благодаря ему я стал маленькой „сорокой"», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



Матч 3-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится сегодня, 27 сентября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало встречи — в 16:00 мск.

Сэр Бобби Робсон возглавлял «Ньюкасл Юнайтед» с 1999 по 2004 год. В 2009 году английский специалист скончался в возрасте 76 лет.