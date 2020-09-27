Робертсон: Хендерсона постоянно сравнивали с Джеррардом

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон похвалил игру капитана команды Джордана Хендерсона.

«С тех пор как Хендерсону досталась капитанская повязка от Стивена Джеррарда, с него спрашивают. Его постоянно сравнивали с легендой „Ливерпуля“. Перестали это делать, только когда все увидели Джордана Хендерсона в роли Джордана Хендерсона, а не парня, который принял капитанство у Джеррарда.



Никто не заменит Стиви в качестве игрока «Ливерпуля», учитывая всё достигнутое им. Но Хендо теперь известен как ещё один капитан «Ливерпуля», выигравший АПЛ. Он заслуженно пользуется уважением. Признаю, это субъективная точка зрения, поскольку я очень близок к Хендо и уважаю его. Он оказал на меня огромное влияние, каждый день учусь у него», — цитирует Робертсона пресс-служба клуба.