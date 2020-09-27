«Реал» не намерен расставаться с Лукой Йовичем

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович останется в команде, клуб рассчитывает на него в нынешнем сезоне, сообщает AS.
По информации источника, руководство «сливочных» провело встречу с сербским нападающим. В разговоре члены правления попросили Йовича сосредоточиться на игре за команду. Главный тренер Зинедин Зидан намерен дать форварду возможность показать себя.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В прошлом сезоне 22-летний серб принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов форвард провёл пять матчей (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.
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