Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» не намерен расставаться с Лукой Йовичем

«Реал» не намерен расставаться с Лукой Йовичем
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович останется в команде, клуб рассчитывает на него в нынешнем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» провело встречу с сербским нападающим. В разговоре члены правления попросили Йовича сосредоточиться на игре за команду. Главный тренер Зинедин Зидан намерен дать форварду возможность показать себя.

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В прошлом сезоне 22-летний серб принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (четыре — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов форвард провёл пять матчей (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Йович хочет вернуться из «Реала» в «Айнтрахт». Ему не нравится работать с Зиданом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020