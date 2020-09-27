«Ротор» — «Рубин»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Ротор» — «Рубин». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).
Казанский «Рубин» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
- 27 сентября 2020
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:35
-
15:30
-
15:13
-
15:06
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:26
-
14:25
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:30
-
13:11
-
13:09
-
12:59
-
12:52
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:13
-
12:02
Партнерский контент