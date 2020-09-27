«Ротор» — «Рубин»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч «Ротор» — «Рубин». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).



Казанский «Рубин» набрал 11 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.