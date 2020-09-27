Ещё один футболист «Дженоа» заразился коронавирусом перед матчем с «Наполи»

Полузащитник «Дженоа» Лассе Шене стал вторым игроком в составе клуба из Генуи, который заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Football Italia.



Накануне стало известно, что результат теста голкипера «Дженоа» Маттиа Перина на коронавирус оказался положительным. Оба футболиста пропустят матч итальянской Серии А с «Наполи». Отмечается, что остальные игроки команды готовы к предстоящему матчу.

Шене перешёл в «Дженоа» из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В минувшем сезоне датский футболист принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В прошлом сезоне туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Дженоа» занял 17-е место. В тройку лидеров вошли миланский «Интер» (82) и «Аталанта» (78).