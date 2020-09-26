Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин заразился коронавирусом и пропустит матч с «Наполи»

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин, права на которого принадлежат «Ювентусу», заразился коронавирусом, сообщает Football Italia со ссылкой на главного тренера команды из Генуи Роландо Марана.



По информации источника, результат теста вратаря на коронавирус оказался положительным. Сообщается, что у Перина небольшая лихорадка. Футболист был немедленно отправлен на карантин. Таким образом, Перин не сможет помочь «Дженоа» в матче итальянской Серии А с «Наполи», который состоится завтра, 27 сентября.

Перин перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В сезоне-2020/2021 итальянский голкипер выступает за «Дженоа» на правах аренды. В прошлом сезоне туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Дженоа» занял 17-е место. В тройку лидеров вошли миланский «Интер» (82) и «Аталанта» (78).