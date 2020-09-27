Магнуссон: Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» рассказал, кто из футболистов московской команды может проявить себя в Европе.



«Многие из молодёжи ЦСКА способны заиграть в Европе, я действительно так считаю. Главное — правильный менталитет, подход к себе: не бояться, всё время быть нацеленным на развитие. Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии. Дивееву Англия тоже очень подходит, он сильный, мощный защитник. Но сначала нужно как следует проявить себя в России, возможно, выиграть с ЦСКА первый серьёзный титул. И вот тогда со спокойной совестью пробовать свои силы в Европе», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.

Магнуссон — об игре с «Локомотивом»: у меня хорошее предчувствие