Магнуссон: Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» рассказал, кто из футболистов московской команды может проявить себя в Европе.
«Многие из молодёжи ЦСКА способны заиграть в Европе, я действительно так считаю. Главное — правильный менталитет, подход к себе: не бояться, всё время быть нацеленным на развитие. Чалов мог бы легко играть в Англии и Италии. Дивееву Англия тоже очень подходит, он сильный, мощный защитник. Но сначала нужно как следует проявить себя в России, возможно, выиграть с ЦСКА первый серьёзный титул. И вот тогда со спокойной совестью пробовать свои силы в Европе», — приводит слова Магнуссона официальный сайт ЦСКА.
Магнуссон — об игре с «Локомотивом»: у меня хорошее предчувствие
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