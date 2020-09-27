«Монако» вдевятером обыграл «Страсбург» в Лиге 1

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Страсбург» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Жереми Пиньяр, ассистировали судьи на линиях Мохамед Бенкемуш и Бастьен Курбе. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Кевин Фолланд. В компенсированное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Рубен Агилар с передачи Фоде Балло-Туре. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Мехди Шахири с паса Людовика Ажорка. Через несколько минут третий гол забил Бен-Йеддер, которому ассистировал Фолланд. На 55-й минуте «Монако» остался вдесятером из-за удаления Орельена Чуаэми. Вскоре монегаски остались вдевятером, красную карточку получил Аксель Дисаси. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Ажорк с пенальти.

«Монако», набрав 10 очков, вышел на 5-е место в Лиге 1. «Страсбург» (3) — на 18-м месте.

Также завершились ещё три матча 5-го тура чемпионата Франции.

«Анже» — «Брест» — 3:2.

«Дижон» — «Монпелье» — 2:2.

«Ним» — «Ланс» — 1:1.