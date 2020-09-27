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«Монако» вдевятером обыграл «Страсбург» в Лиге 1

«Монако» вдевятером обыграл «Страсбург» в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Страсбург» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Жереми Пиньяр, ассистировали судьи на линиях Мохамед Бенкемуш и Бастьен Курбе. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал Кевин Фолланд. В компенсированное к первому тайму время преимущество хозяев увеличил Рубен Агилар с передачи Фоде Балло-Туре. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Мехди Шахири с паса Людовика Ажорка. Через несколько минут третий гол забил Бен-Йеддер, которому ассистировал Фолланд. На 55-й минуте «Монако» остался вдесятером из-за удаления Орельена Чуаэми. Вскоре монегаски остались вдевятером, красную карточку получил Аксель Дисаси. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Ажорк с пенальти.

«Монако», набрав 10 очков, вышел на 5-е место в Лиге 1. «Страсбург» (3) — на 18-м месте.

Также завершились ещё три матча 5-го тура чемпионата Франции.

«Анже» — «Брест» — 3:2.

«Дижон» — «Монпелье» — 2:2.

«Ним» — «Ланс» — 1:1.

Франция - Лига 1. 5-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
0:1 Мунье – 3' (пен)   1:1 Тиуб – 21'   1:2 Шарбонье – 32'   2:2 Траоре – 78'   3:2 Фюльжини – 80'
Франция - Лига 1. 5-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
2 : 2
Монпелье
Монпелье
1:0 Эбимбе – 8'   1:1 Делор – 50'   2:1 Манга – 60'   2:2 Саванье – 90' (пен)
Франция - Лига 1. 5-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Ганаго – 34'   1:1 Ферхат – 87'
Франция - Лига 1. 5-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Бен-Йеддер – 9'   2:0 Агилар – 45+2'   2:1 Шахири – 46'   3:1 Бен-Йеддер – 53'   3:2 Ажорк – 70' (пен)
Удаления: Чуаэми – 55', Дисаси – 67' / нет
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