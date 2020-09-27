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Скандальная концовка — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Скандальная концовка — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 25-й минуте матча забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура, которому ассистировал нападающий Гарри Кейн.

На последних минутах встречи форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра. После финального свистка был удалён помощник главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Тоттенхэм Хотспур» в трёх матчах набрал 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) занимает 9-ю строчку.

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