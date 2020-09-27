Сёмин, Черчесов и Шуфутинский присутствуют на матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посетил встречу 9-го тура с ЦСКА.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На матче также присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и певец Михаил Шуфутинский.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт с Сёминым. Его соглашение истекло 31 мая. Новым наставником команды стал серб Марко Николич.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».



ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.