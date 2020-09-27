ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 9-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Сигурдссон, Чалов, Гайч, Шкурин.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Мухин, Иосифов, Джорджевич, Камано.
Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
Московский ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.
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