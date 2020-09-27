ЦСКА — «Локомотив»: Смолов открыл счёт

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил гол в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

Смолов отличился на 45-й минуте встречи, ему ассистировал Антон Миранчук. Эдер поборолся и прострелил в штрафную, Игнатьев ударил в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч, но подбор остался за «железнодорожниками». Миранчук сделал пас в центр, а Смолов в касание переправил мяч в сетку ворот.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». На матче присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов, певец Михаил Шуфутинский и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.



ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 встречах набравший 20 очков.