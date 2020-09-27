Луис Суарес – первый игрок, сделавший дубль в дебютном матче за «Атлетико»

Уругвайский нападающий Луис Суарес стал первым игроком, который оформил дубль в дебютном матче за мадридский «Атлетико». Форвард забил два мяча и отдал результативную передачу в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (6:1).
33-летний Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» 25 сентября. Форвард достался мадридскому клубу бесплатно. Впрочем, «Барселона» может получить около € 6 млн в качестве бонусов. Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании. Форвард покинул клуб, так как на него не рассчитывал новый главный тренер Рональд Куман.
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