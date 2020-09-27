Флик — о разгроме «Баварии»: не могу винить свою команду

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 2-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:4).

«Было понятно, что этот день настанет. Поздравляю «Хоффенхайм» и Себастьяна Хёнесса. Не виню во всём усталость. Нам не удалось создать много хороших моментов. У «Хоффенхайма» же сегодня всё было очень хорошо.

Причин поражения было несколько, но я не могу винить свою команду. Мы упростили задачу нашим соперникам, не доминировали на поле. Мы должны извлечь уроки из этой игры и быстро забыть об этом поражении", — цитирует Флика пресс-служба в «твиттере» Bayern & Germany.

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» одержал крупную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась со счётом 4:1.