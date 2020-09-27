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«Наполи» разгромил «Дженоа» со счётом 6:0

«Наполи» разгромил «Дженоа» со счётом 6:0
Футбол / Италия 0

В матче 2-го тура чемпионата Италии неаполитанский «Наполи» разгромил генуэзский «Дженоа» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки, ассистировали судьи на линиях Алессандро Ло Чичеро и Кристьян Росси.

Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Ирвин Лосано, которому ассистировал Дрис Мертенс. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Пётр Зелиньски с передачи Виктора Осимхена. На 57-й минуте Мертенс довёл счёт до крупного с паса Зелиньского. Вскоре четвёртый гол забил Лосано с передачи Мертенса. На 69-й минуте пятый гол забил Элиф Элмас, которому ассистировал Эльсеид Хюсай. На 72-й минуте окончательный счёт установил Маттео Политано с паса Джованни ди Лоренцо.

Италия - Серия А. 2-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
6 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лосано – 10'   2:0 Зелиньски – 46'   3:0 Мертенс – 57'   4:0 Лосано – 65'   5:0 Элмас – 69'   6:0 Политано – 72'
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