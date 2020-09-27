«Наполи» разгромил «Дженоа» со счётом 6:0

В матче 2-го тура чемпионата Италии неаполитанский «Наполи» разгромил генуэзский «Дженоа» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки, ассистировали судьи на линиях Алессандро Ло Чичеро и Кристьян Росси.
Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Ирвин Лосано, которому ассистировал Дрис Мертенс. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Пётр Зелиньски с передачи Виктора Осимхена. На 57-й минуте Мертенс довёл счёт до крупного с паса Зелиньского. Вскоре четвёртый гол забил Лосано с передачи Мертенса. На 69-й минуте пятый гол забил Элиф Элмас, которому ассистировал Эльсеид Хюсай. На 72-й минуте окончательный счёт установил Маттео Политано с паса Джованни ди Лоренцо.
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