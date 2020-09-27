Гончаренко: доволен игрой ЦСКА после удаления Бистровича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Мы очень хорошо начали, оказывали давление, но упустили нити игры. За нами тянется шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. Во втором тайме где-то играли открыто, не искали единичный шанс, а хотели каждую атаку довести до завершения. Доволен командой после удаления.



Почему Эджуке снова вышел в центре нападения? У нас широкая «скамейка». Мы хорошо смотрелись в сочетании с ложным нападающим: получается неплохо, взаимопонимание ещё надо наладить.

Магнуссон жаловался, что у него что-то с плечом. Но потом показал, что доиграет без замены. Что касается Чалова, каждым моментом надо распоряжаться лучше. По самоотдаче претензий к нему нет. В той ситуации в конце второго тайма надо было бить", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.