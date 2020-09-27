«Барселона» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Вильярреала» на матч 3-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом, ассистировать будут судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.
«Барселона»: Нето, Альба, Лангле, Пике, Роберто, де Йонг, Бускетс, Коутиньо, Фати, Месси, Гризманн.
Запасные: Тенас, Пенья, Минго, Араухо, Фирпо, Рафинья, Аленья, Пьянич, Пуч, Дембеле, Лопес, Тринкан.
«Вильярреал»: Асенхо, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Гаспар, Парехо, Коклен, Чуквезе, Гомес, Морено, Алькасер.
Запасные: Рульи, Лопес, Коста, Мори, Баэна, Иборра, Кубо, Тригерос, Бакка, Ниньо.
Матч «Барселона» — «Вильярреал» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».
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