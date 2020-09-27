Василий Кикнадзе — журналистам: выиграем чемпионат, поговорим

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал комментировать победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Выиграем чемпионат, поговорим», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.



В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).