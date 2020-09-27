«Он бразилец, они укрощают мячи по-своему». Сенников – об игре Гильерме с ЦСКА

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» в матче с ЦСКА (1:0).
«Сегодня «Локомотив» тактически переиграл «армейцев». Красно-зелёные здорово перекрыли все подходы к своим воротам и в конце первого тайма начали проводить контратаки. У «железнодорожников» был единственный момент в первом тайме, и он был здорово реализован. «Локомотив» сегодня заслужил победу.
В начале второго тайма никто не ожидал от «железнодорожников» такого напора, его ждали от ЦСКА. В итоге «Локо» очень сбалансированно давил в начале второй половины игры, но не смог забить свои моменты. «Армейцы» после такой активности занервничали и побежали вперёд. А куда бежать? Ещё играть целый тайм. Такой напор нужно оставлять на последние 10-15 минут встречи. Ещё и Бистрович подвёл — удалился. Во втором тайме скорее «Локомотив» должен был забивать второй, чем ЦСКА сравнивать счёт.
Гильерме сыграл не очень уверенно? Он бразилец — они укрощают мячи по-своему. Возможно, внешне это и выглядит неуверенно, но он сохраняет ворота в неприкосновенности уже четыре игры подряд.
Фёдор Смолов провёл хорошую игру, мог забить и два, и три. Но здесь, скорее, сказалась потеря Дивеева. Карпов и Магнуссон явно не справлялись. Смолову удобно играть с Эдером. «Локомотив» опасен играя с двумя нападающими.
Оценить работу Николича? Сейчас он только начал приближаться к лидерам, пока рано что-то говорить. Сейчас всё держится на обороне и дисциплине. Непонятно, кто будет вести этот «Локомотив» за собой. Центральная ось игроков полузащиты больше оборонительная, чем созидательная. Также стоит дождаться проверки боем в Лиге чемпионов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
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