Зайнутдинов: у ЦСКА не было плана «Б» после удаления Бистровича в игре с «Локомотивом»

22-летний казахстанский полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подвёл итоги домашней встречи 9-го тура с московским «Локомотивом» (0:1).

«Думаю, что игру с «Локомотивом» в принципе начали хорошо, а потом в конце 1-го тайма пропустили ненужный гол, далее удаление во 2-м тайме, после которого стало немного тяжелее. Плана «Б» после удаления не было, просто нужно было играть ещё сильнее, дорабатывать больше. Конечно, хотели забить, но не получилось.



Играя в меньшинстве, уже были на эмоциях, но уже в конце 2-го тайма били вперёд, чтобы побороться и выиграть борьбу, создать какие-то моменты. «Локомотив» играл так же, как и всегда. В принципе, ничем не удивили.



После перехода в ЦСКА я потихоньку осваиваюсь. Ребята помогают, им огромное спасибо за это. Наиболее удобная позиция? Атакующий полузащитник слева или справа, там уж куда тренер поставит. Главное, чтобы польза команде была.

Хочу сказать болельщикам, что мы отдадим все силы ради победы над «Уралом» в Екатеринбурге», — сказал Бактиёр в интервью клубному каналу ПФК ЦСКА в YouTube.