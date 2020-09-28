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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев назвал причины поражения в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев назвал причины поражения в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение в матче чемпионата России с «Ахматом». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Предупреждали ребят, что «Ахмат» будет сильно заряжен после трёх поражений. Ожидали, что будет много единоборств, и кто будет их выигрывать, будет владеть инициативой. К сожалению, пропустили быстрый гол, а потом до конца не смогли оправиться. Было проиграно очень много единоборств, было проиграно много простых мячей, поэтому не смогли завладеть инициативой. А потом удаление и пенальти, провели большую часть игры в меньшинстве, было сложно что-то сделать. Хотя некоторые вылазки, скажем так, набеги на ворота «Ахмата» у нас были. Хочу похвалить ребят, что не бросили играть и сражались. Благодарен за второй тайм, в меньшинстве всегда сложно выступать, тем более здесь», — приводятся слова Матвеева на официальном сайте «Ахмата».

«Ахмат», набрав 13 очков, вышел на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (10) — на 11-м месте.

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