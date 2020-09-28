Французский журналист опроверг слухи о переговорах «Спартака» с «Нантом» о трансфере Туре

Французский журналист издания 20 Minutes Дэвид Филиппо опроверг информацию о переговорах «Спартака» с «Нантом» о трансфере полузащитника Абдулайе Туре.

«Я не слышал о предложении, ничего не было», — цитирует Филиппо les-transferts.com.

26-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. Он является воспитанником «Нанта», а в сезоне-2019/2020 выводил команду на поле с капитанской повязкой. За всю карьеру Туре провёл за «Нант» 134 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Абдулайе выступал за молодёжные сборные Франции, но за основную национальную команду ещё не дебютировал. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в € 8 млн.