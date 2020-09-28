Защитник «Енисея» перешёл в клуб из Франции
20-летний защитник «Енисея» Владислав Молчан продолжит карьеру во французском «Кане», выступающем в Лиге 2.
«Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 млн рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — петербургский «Зенит» — получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами.
Мы благодарим Влада за время, проведённое в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан». Футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», — сообщает пресс-служба красноярцев.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Енисея».
Тарханов: в «Енисее» столько финансовых проблем, а помощи нет. Никому ничего не надо
- 28 сентября 2020
-
10:42
-
10:29
-
10:22
-
10:19
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
07:52
-
06:43
-
06:20
-
06:03
-
05:39
-
05:21
-
04:41
-
04:28
-
04:18
-
04:00
-
03:42
-
03:27
-
03:16
-
02:58
-
02:29
-
02:04
-
01:49
-
01:37
-
01:17
-
00:52
-
00:50
Партнерский контент