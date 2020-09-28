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Защитник «Енисея» перешёл в клуб из Франции

Защитник «Енисея» перешёл в клуб из Франции
Футбол / Франция 0

20-летний защитник «Енисея» Владислав Молчан продолжит карьеру во французском «Кане», выступающем в Лиге 2.

«Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 млн рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — петербургский «Зенит» — получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами.

Мы благодарим Влада за время, проведённое в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французский «Кан». Футболист выразил большую благодарность руководству «Енисея» за решение пойти навстречу его желанию стать игроком французского клуба», — сообщает пресс-служба красноярцев.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Енисея».

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