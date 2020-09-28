Орещук: Чалову надо не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«В последнее время меня разочаровывает Фёдор Чалов. Хочется, чтобы он вернулся на свой уровень. Хочется видеть его голодным до игры, голодным до голов. Выходит Чалов на поле, смотришь – а он расстроенный какой-то бегает. Такое ощущение, что Фёдор не уехал в Англию, обиделся на весь мир и сейчас сам в себе.

Нет уже Англии, нужно забыть. Играя так, нужно не об Англии думать, а как бы тебя в аренду не отдали. При этом Чалов был одним из главных кандидатов в сборную России. Но ЦСКА его не отпустил и сам, наверное, локти кусает, и Чалов весь в расстроенных чувствах. И это сказывается на игре", — цитирует Орещука Sportbox.