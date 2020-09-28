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Матч «Химок» в молодёжном первенстве отменён из-за коронавируса

Матч «Химок» в молодёжном первенстве отменён из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Матч 4-го тура молодёжного первенства России между «Академией имени Коноплёва» и «Химками» не состоится, сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Хозяйская команда не предоставила в РПЛ предписание местного Роспотребнадзора о допуске к матчу. В соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента матч не состоится. Ранее несколько представителей клуба из Самарской области сдали положительные тесты на коронавирус.

Матч «Академия имени Коноплёва» – «Химки» должен был состояться завтра, 29 сентября, в Приморском. Начало встречи было запланировано на 12:00 мск.

В турнирной таблице группы B молодёжного первенства «Академия имени Коноплёва» занимает предпоследнее, девятое место, набрав одно очко в двух турах. «Химки» (0) располагаются строчкой ниже.

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