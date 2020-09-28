Зайнутдинов: ЦСКА отдаст все силы ради победы в матче с «Уралом»
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:1) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Начали игру хорошо, в конце первого тайма пропустили ненужный гол. Во втором тайме случилось удаление, нам стало тяжелее. Был ли какой-то план «Б» после красной карточки? Плана «Б» не было, думаю, просто надо было играть ещё сильнее, больше дорабатывать. Конечно, хотели забить, но не получилось. В концовке уже били вперёд, чтобы побороться, выиграть борьбу, создать моменты.
Матч с «Уралом»? Хочу сказать болельщикам, что мы отдадим все силы ради победы", — цитирует Зайнутдинова пресс-служба клуба.
Встреча «Урала» и ЦСКА состоится в Екатеринбурге 3 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.
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