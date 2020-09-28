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РПЛ проведёт проверку газона стадиона «Фишт» в Сочи

РПЛ проведёт проверку газона стадиона «Фишт» в Сочи
Футбол / РПЛ 0

Совместная комиссия Российского футбольного союза и Российской Премьер-Лиги оценит состояние газона на сочинском стадионе «Фишт» 29 сентября, сообщает пресс-служба РПЛ.

Состояние газона стадиона «Фишт» на матче 9-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» вызвало серьёзную озабоченность Российской Премьер-Лиги.

Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона.

Матч «Сочи» — «Краснодар» состоялся 26 сентября и завершился вничью со счётом 1:1. На гол Кристиана Нобоа «быки» ответили забитым мячом Сергея Петрова.

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