Черышев не включён в заявку «Валенсии» на матч Примеры в третий раз подряд

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку испанской команды на матч 4-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад», сообщает пресс-служба «Валенсии» на странице в «Твиттере».



Стоит отметить, что российского хавбека не включают в заявку «Валенсии» уже третий тур чемпионата Испании подряд. В нынешнем сезоне Черышев принял участие в матче 1-го тура Примеры с «Леванте», выйдя на замену на 71-й минуте встречи, и отдал результативную передачу.



Напомним, Черышев вызван в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА с национальными командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Также подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со Швецией 8 октября.