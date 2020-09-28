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Черышев не включён в заявку «Валенсии» на матч Примеры в третий раз подряд

Черышев не включён в заявку «Валенсии» на матч Примеры в третий раз подряд
Футбол / Испания 0

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку испанской команды на матч 4-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад», сообщает пресс-служба «Валенсии» на странице в «Твиттере».

Стоит отметить, что российского хавбека не включают в заявку «Валенсии» уже третий тур чемпионата Испании подряд. В нынешнем сезоне Черышев принял участие в матче 1-го тура Примеры с «Леванте», выйдя на замену на 71-й минуте встречи, и отдал результативную передачу.

Напомним, Черышев вызван в расположение сборной России на матчи Лиги наций УЕФА с национальными командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Также подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со Швецией 8 октября.

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