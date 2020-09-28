Черчесов: если решение Акинфеева по сборной изменится, я, наверное, первым об этом узнаю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном возвращении в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Вопрос простой. Не знаю, по какой причине информация вбрасывается. Игорь сам честно ответил. Если в ЦСКА это допускают… Ну они и не запрещали ему этого. Это решение Игоря. Он сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Если что-то изменится, я, наверное, первым об этом узнаю. Мы обо всём узнаем. Когда Игорь играл, он подвергался критике. Сейчас его нет, все просят вернуться. Акинфеев – взрослый, профессиональный и заслуженный игрок», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что 34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.