Черчесов: нужно уважать решение Кузяева. Он не запутался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он принял решение вызвать в национальную команду полузащитника Далера Кузяева, который является свободным агентом.

«Почему Кузяев вызван, хотя тоже всё ещё без клуба, как и Нойштедтер? Разные позиции. К тому же Далер на прошлом сборе играл полтора матча, он может с места в карьер стартовать и входить в форму. Мы подготовим его, когда он приедет. У нас всё-таки три игры. На прошлом сборе Кузяев всё показал. Если бы тогда кто-то не знал, что он месяц не играл, то и не понял бы этого.



У Кузяева отличная физиология. Я с Далером говорил неделю назад. Мы не можем его подгонять, чтобы он быстрее определялся с командой. Думаю, скоро он определится с клубом. Я не могу его об этом спрашивать. Он моё мнение услышал и на том сборе. Но я не знаю всех нюансов. Если игрок хочет уехать в другую страну и лигу, то надо это приветствовать. Это выход из зоны комфорта, это нам в плюс. Нашим клубам, которые хотят его приобрести, можно дать ему паузу, чтобы Кузяев что-то попробовал. Трансферы не складываются по желанию, должно многое сложиться. Я отношусь к этому с пониманием. Дайте игроку принять решение, которое он хочет. Если у него что-то не получится, то он будет открыт для российских клубов. Кузяев – правильный парень, недавно диссертацию защитил, с чем мы его поздравляем. Надо уважать его решение. Он не запутался. Далер концентрируется на желании, которое у него есть. Он поставил себе цель», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.