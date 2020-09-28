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Даниил Лесовой: грусть — самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России

Даниил Лесовой: грусть — самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением об отношениях между Россией и Украиной.

«Грусть – самая сильная эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет, мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что всё прекратится — мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России и наоборот.

Из чемпионата Украины стремятся уезжать: финансовые условия не такие, как раньше. Все понимают: если хочется заработать, надо вытаскивать из себя что-то большее и уезжать в Европу.

В Украинской премьер-лиге серьёзно выделяется «Шахтёр» – настолько серьёзно, что совсем труба: они опережают всех на 25 очков. Ещё «Динамо» сильное, остальные гораздо ниже уровнем. В России за первое место боролся бы «Шахтёр», «Динамо» – за пятёрку, про остальных и говорить нечего.

На трибунах мало зрителей, чемпионат не так интересен, как раньше. Помню противостояния «Металлиста» с «Днепром» и «Шахтёром», «Динамо» с «Днепром», был мощный «Черноморец». Сейчас сильные команды пропали», – приводит слова Лесового Sports.ru.

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