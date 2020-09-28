Евгений Хачериди: я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее
Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди поделился мнением о событиях в Беларуси.
«В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся.
Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске… Я новости смотрю. Но в Украине жесть была», – сказал Хачериди в интервью каналу «ЧестнОК» на YouTbe.
После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.
Экс-игрок «Зенита»: фальсификацию выборов в Беларуси признали все демократические страны
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