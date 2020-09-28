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Евгений Хачериди: я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее

Евгений Хачериди: я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди поделился мнением о событиях в Беларуси.

«В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся.

Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске… Я новости смотрю. Но в Украине жесть была», – сказал Хачериди в интервью каналу «ЧестнОК» на YouTbe.

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.

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