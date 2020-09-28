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«Динамо» проиграло «Химкам» в гостевом матче РПЛ

«Динамо» проиграло «Химкам» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий.

«Химки» набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (14) — на 9-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 9 матчах набравший 20 очков. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (20) и «Ростов» (17).

В следующем туре чемпионата России «Химки» на выезде сыграют с московским «Локомотивом», а «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Оба матча пройдут 4 октября.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
28 сентября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ломовицкий – 19'
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