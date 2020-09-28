Эльсеид Хюсай не перейдёт в «Спартак»

Албанский защитник неаполитанского «Наполи» 26-летний Эльсеид Хюсай не перейдёт в московский «Спартак», утверждает AreaNapoli со ссылкой на Il Mattino.

По данным источника, футболист принял решение остаться в итальянском клубе, несмотря на предложение «Спартака». Ожидается, что он подпишет новый контракт с клубом. Контракт албанца с «Наполи» истекает следующим летом. Его агент ведёт переговоры с итальянским клубом. В настоящее время оклад Эльсеида составляет € 1,6 млн, а по новому договору он хочет получать € 3 млн.



Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». В прошлом сезоне в 20 матчах итальянской Серии А забил 1 мяч, отдал 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.