«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном, ассистировали Ли Беттс и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Александр Ляказетт. Спустя несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Эндрю Робертсон, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. В концовке третий гол забил Диогу Жота.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой», «Арсенал» дома встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матчи состоятся 4 октября.