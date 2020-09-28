Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном, ассистировали Ли Беттс и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Александр Ляказетт. Спустя несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Эндрю Робертсон, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. В концовке третий гол забил Диогу Жота.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Астон Виллой», «Арсенал» дома встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матчи состоятся 4 октября.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
28 сентября 2020, понедельник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Ляказетт – 25'   1:1 Мане – 28'   2:1 Робертсон – 34'   3:1 Жота – 88'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020