Юрген Клопп: «Ливерпуль» играл великолепно. Не могу сказать ничего плохого

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).



«Мы играли великолепно. Не могу сказать ничего плохого об этой игре, это была противоположность небрежности. „Ливерпуль“ создал множество опасных моментов, и я не мечтаю, чтобы каждый момент завершался голом, но мы выиграли, и это было заслужено. Могли ли мы забить больше? Да, конечно. Мы постоянно играли на высоком уровне.



Время от времени игроки „Ливерпуля“ наказывали „Арсенал“ и смогли помешать воплощению их плана. Они придерживались его, но мы мешали сопернику снова и снова. Это было просто удивительно», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте.