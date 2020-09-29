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Рой Кин: «Ливерпуль» в игре с «Арсеналом» был местами небрежен в обороне

Рой Кин: «Ливерпуль» в игре с «Арсеналом» был местами небрежен в обороне
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и эксперт британского телевидения Рой Кин оценил выступление «Ливерпуля» во встрече 3-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Они похожи на машину. У них отличное качество на будущее. Они, очевидно, одна из самых сильных команд в мире. «Ливерпуль» душит команды. Я знаю, что «Арсенал» поощрял их, играя от обороны, но даже при этом они пропустили три мяча. Конечно, «Ливерпуль» 1-2 раза и сам был местами небрежен в обороне, но работа сделана, и для них это хорошее начало сезона», — цитирует Кина Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте.

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