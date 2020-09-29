Робертсон и Трент — в лидерах АПЛ среди защитников по участию в голах за три года
Защитники «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд являются лидерами в английской Премьер-лиге среди защитников по участию в голах с сезона-2017/2018.
В матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1) Робертсон забил с передачи Трента. Теперь оба защитника имеют в своём активе 33 очка по системе «гол+пас» за три года. Это лучшие показатели в Премьер-лиге. Замыкает тройку лучших защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта (22).
В топ-7 также вошли Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», 16), Люка Динь («Эвертон», 14), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 13) и Натан Аке («Манчестер Сити», 13).
Напомним, ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Трента Александер-Арнольда лучшим молодым игроком года в английской Премьер-лиге.
Трент Александер-Арнольд — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA
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