Робертсон и Трент — в лидерах АПЛ среди защитников по участию в голах за три года

Защитники «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд являются лидерами в английской Премьер-лиге среди защитников по участию в голах с сезона-2017/2018.

В матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1) Робертсон забил с передачи Трента. Теперь оба защитника имеют в своём активе 33 очка по системе «гол+пас» за три года. Это лучшие показатели в Премьер-лиге. Замыкает тройку лучших защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта (22).



В топ-7 также вошли Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», 16), Люка Динь («Эвертон», 14), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 13) и Натан Аке («Манчестер Сити», 13).

Напомним, ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Трента Александер-Арнольда лучшим молодым игроком года в английской Премьер-лиге.