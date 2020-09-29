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Бельерин: построение новой игры не происходит в одночасье, «Арсеналу» требуется время

Бельерин: построение новой игры не происходит в одночасье, «Арсеналу» требуется время
Футбол / Англия 0

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин подвёл итоги матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

«Мы действительно очень хорошо работаем на тренировках. Построение новой игры не происходит в одночасье, на это требуется время. Будут победы и поражения, нам нужно учиться. У нас есть новые игроки, которые пришли недавно, им нужно привыкнуть к системе. Я горжусь нашими ребятами. Теперь мы с нетерпением ждём следующей игры здесь», — цитирует Бельерина пресс-служба клуба.

«Ливерпуль», набрав девять очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (6) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт 4 октября.

«Арсенал» более пяти лет не выигрывает в гостях с командами «большой шестёрки» АПЛ
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