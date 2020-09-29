«Арсенал» более пяти лет не выигрывает в гостях с командами «большой шестёрки» АПЛ
Лондонский «Арсенал» уже более пяти лет не может одержать победу в чемпионате Англии в гостевых матчах с клубами «большой шестёрки».
В «большую шестёрку» входят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал». Последняя победа «канониров» в выездном матче с одной из этих команд датирована 18 января 2015 года. Тогда «Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.
Серия продлилась вчера, 28 сентября, после поражения красно-белых на «Энфилде» в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3). На этом стадионе лондонцы не могут выиграть уже на протяжении восьми лет.
В следующем туре чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт 4 октября.
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