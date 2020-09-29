«Спартак» забил 18 голов в первом матче фестиваля «Чемпионата»

Вчера, 28 сентября, в Москве стартовал II детский футбольный фестиваль «Чемпионата», в котором принимают участие 36 команд из 22 городов России.



Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2010 года рождения) и U11 (2009 года рождения).



Турнир U10



Группа А: СШОР «Звезда» (Пермь), ФК «Труд» (Москва), «Кожаный мяч» Романа Павлюченко (Ставрополь), FDC Vista (Геленджик).

Группа В: «Спартак» (Москва), ДЮФК «Севастополь», «Динамо» (Благовещенск), «Легион» (Москва).

Группа С: «Локомотив» (Москва), «Атлетик» (Абакан), «Экспресс» (Великие Луки), СШ №8 Zemlyakoff-2 (Пенза).

Группа D: «Машук» (Пятигорск), СШ №8 Zemlyakoff-2 (Пенза), FC Future (Москва), «Партизан» (Воронеж).



В первом туре столичные спартаковцы подтвердили статус главных фаворитов турнира, забив в ворота динамовцев из Благовещенска 18 безответных мячей. Юные футболисты с Дальнего Востока мечтали увидеть в своей группе воспитанников академии красно-белых, их мечта сбылась, но результат вряд ли обрадовал. Впрочем, понятно, что путешествие длиной почти в 6000 километров отняло у мальчишек немало сил. До третьего пропущенного мяча динамовцы ещё держались, но затем «посыпались» и не сумели даже размочить счёт — вратарь «Спартака» отбил пенальти.

Уверенно выступил и другой фаворит турнира — московский «Локомотив». Юные «железнодорожники» семь раз отличились в игре с пензенской командой СШ №8 Zemlyakoff-2.

Результаты 1-го тура:



СШОР «Звезда» (Пермь) — FDC Vista Junior (Геленджик) — 5:1 (Исаев-2, Абдулин, Ермаков, Пыхтеев — Валюкевич)

ДЮФК «Севастополь» — «Легион» (Москва) — 9:1 (Маренич-3, Редькин-3, Алексеенко-2, Либин — А.Новиков)

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Благовещенск) — 18:0 (Клещунов-6, Остапенко-6, Москаленко-3, Ерохин, Рызлейцев, Тарасов)

«Кожаный мяч» (Ставрополь) — «Труд» (Москва) — 0:2 (Зикриеев, Драгункин)

«Машук» (Пятигорск) — «Партизан» (Воронеж) — 8:2 (Озманян-4, Николенко-2, Каспаров, Мудранов — Левченко, Зубков)

СШ №8 Zemlyakoff (Пенза) — FC Future (Москва) — 4:1 (Ежов, Приступа, Баткаев, Ваняшев — Строителев)

«Локомотив» (Москва) — СШ №8 Zemlyakoff-2 Пенза — 7:0 (Вишневецкий-3, До-3, Зубов)

«Экспресс» (Великие Луки) — «Атлетик» (Абакан) — 2:3 (Павлюк, Д.Смирнов — Васильев, Дроботов)

Турнир U11



Группа А: РДЮСШ «Газовик» (Махачкала), «Кубань» (Краснодар), СШ №7 (Петрозаводск), «Лисы-2018» (Тула), «Спарта» (Владимир).

Группа В: ФК «Тюмень», «Бампер» (Петропавловск-Камчатский), «Локомотив» (Воронеж), ДФК «Виктория» (Севастополь), «Смена-2» (Москва).

Группа С: «Локомотив» (Москва), «Смена» (Москва), «Металлург» (Выкса), СШОР Владимирской области, РДЮСШ «Газовик-2» (Махачкала).

Группа D: «Кожаный Мяч» Романа Павлюченко (Ставрополь), СКА Хабаровск, «Экспресс» (Великие Луки), «Динамо» (Кострома), «Торпедо» (Миасс).



В первый день турнира категории U11 московский «Локомотив» допустил осечку, не сумев одолеть отлично знакомых сверстников из «Смены» — 3:3. Зато прошлогодний победитель нашего фестиваля, «Газовик» из Махачкалы, начал с уверенной победы над «Кубанью».



Хабаровский СКА проиграл «Кожаному мячу» с разницей в один гол и может сетовать как на последствия джетлага, так и на невезение. А вот ребята с Камчатки, которым до Москвы пришлось добираться дольше всех, завершили первый день с максимальным результатом. «Бампер» из Петропавловска-Камчатского победил соперников из Севастополя и Воронежа с общим счётом 6:1. Отличное начало!

Впрочем, вся борьба впереди. Во вторник и в среду будут сыграны матчи группового этапа, а в четверг и пятницу всех участников фестиваля ждёт плей-офф.



Результаты 1-го дня:



«Металлург» (Выкса) — СШОР Владимирской области — 2:2 (Мотырев, Шиков – Кальченко-2)

«Локомотив» (Москва) — «Смена» (Москва) — 3:3 (Бумарский, Д.Васильев, Дергунов — Попков-2, Пугин)

«Бампер» (Петропавловск-Камчатский) — ДФК «Виктория» (Севастополь) — 4:1 (М.Смирнов, Петросов, К.Петров — Шапошник)

ФК «Тюмень» — «Локомотив» (Воронеж) — 1:4 (Третьяков — Мезин, Зайцев, Арчая)

СШОР Владимирской области — РДЮСШ «Газовик-2» (Махачкала) — 1:3 (Ильин — Габибов-2, Магомедов)

«Смена» (Москва) — «Металлург» (Выкса) — 1:2 (Домоскан — Есин-3)

«Смена-2» (Москва) — ФК «Тюмень» — 0:4 (Меньш, Гутман, Ушаков)

«Локомотив» (Воронеж) — «Бампер» (Петропавловск-Камчатский) — 0:2 (Деменев, К.Петров)

РДЮСШ «Газовик» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар) — 3:1 (Алиев, Хаштихов, Кахраманов — Сидоров)

«Спарта» (Владимир) — СШ №7 (Петрозаводск) — 1:4 (Павличенков — Федорихин-3, Каменков)

СКА Хабаровск — «Кожаный Мяч» (Ставрополь) — 1:2 (Гришанов — Барсегян, Казарин)

«Экспресс» (Великие Луки) — «Торпедо» (Миасс) — 2:0 (Бойков, Клевцов)

«Кубань» (Краснодар) — «Спарта» (Владимир) — 3:2 (Данько-2, Кучерявых — Дубровин, Микоян)

СШ №7 (Петрозаводск) — «Лисы-2018» (Тула) — 2:0 (Федорихин-2)

«Кожаный Мяч» (Ставрополь) — «Торпедо» (Миасс) — 4:0 (Головченко, Казарин, Прядильщиков, Скопцов)

«Динамо» (Кострома) — «Экспресс» (Великие Луки) — 2:1 (Колпаков-2 — Русаков)