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Микель Артета: когда «Арсенал» уступает, хочется видеть злых игроков

Микель Артета: когда «Арсенал» уступает, хочется видеть злых игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не считает, что промах нападающего Александра Ляказетта имеет ключевое значение в поражении команды в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

На 59-й минуте встречи при счёте 1:2 форвард вышел один на один с вратарём хозяев Алисоном, однако француз не смог переиграть стража ворот. На 74-й минуте Ляказетт был заменён.

«Очевидно, что у него был отличный шанс сделать счёт 2:2 и выправить положение, но он провёл отличную игру, я доволен им. Хочется видеть, как игроки расстраиваются и злятся, когда мы уступаем. Мы играли с сильной командой. „Арсенал“ должен был воспользоваться преимуществом в начале игры, но мы слишком быстро пропустили», — цитирует Артету Sky Sports.

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