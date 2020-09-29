Робертсон — о голе «Арсенала»: мой худший голевой пас! В 99 случаях из 100 я бы выбил мяч

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1), а также высказался о своей ошибке, которая привела к голу «канониров».



«Не думаю, что в этом матче было много негативных моментов. Мы здорово сыграли и в обороне, и в атаке. Единственное, что можно сказать, – мы могли бы использовать больше моментов.



Конечно, можно было избежать гола «Арсенала» – сто процентов, это был худший голевой пас, который я когда-либо отдавал. Этот момент меня не порадовал, но такие ошибки случаются. В 99 случаях из 100 я бы выбил мяч, и опасность бы миновала, но, к сожалению, это был тот самый единственный случай. К счастью, с момента перехода я допустил не так много ошибок. Когда такое происходит, ты хочешь, чтобы команда выиграла, и пытаешься внести вклад разными способами. В итоге я забил и доволен этим. Надеюсь, в следующий раз, когда мяч прилетит ко мне в штрафной площади, я выбью его на 50 метров», — цитирует Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и пустота. А кто вообще участвует в АПЛ в гонке за титул? Кажется, прошлый сезон не закончился. Герои те же, ошибки тоже.