Робертсон — о голе «Арсенала»: мой худший голевой пас! В 99 случаях из 100 я бы выбил мяч

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1), а также высказался о своей ошибке, которая привела к голу «канониров».
«Не думаю, что в этом матче было много негативных моментов. Мы здорово сыграли и в обороне, и в атаке. Единственное, что можно сказать, – мы могли бы использовать больше моментов.
Конечно, можно было избежать гола «Арсенала» – сто процентов, это был худший голевой пас, который я когда-либо отдавал. Этот момент меня не порадовал, но такие ошибки случаются. В 99 случаях из 100 я бы выбил мяч, и опасность бы миновала, но, к сожалению, это был тот самый единственный случай. К счастью, с момента перехода я допустил не так много ошибок. Когда такое происходит, ты хочешь, чтобы команда выиграла, и пытаешься внести вклад разными способами. В итоге я забил и доволен этим. Надеюсь, в следующий раз, когда мяч прилетит ко мне в штрафной площади, я выбью его на 50 метров», — цитирует Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».
- 29 сентября 2020
-
12:43
-
12:35
-
12:24
-
12:21
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:34
-
11:19
-
11:01
-
10:48
-
10:32
-
10:31
-
10:24
-
10:03
-
10:01
-
09:39
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
06:22
-
03:36
-
02:22
-
02:19
-
01:54
-
01:34
-
01:24
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:36
-
00:24
-
00:05
-
00:03