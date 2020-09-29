«Ливерпуль» и пустота. А кто вообще участвует в АПЛ в гонке за титул?

Как думаете, Рубен Диаш поможет? В смысле, не пропустить от «Лестера» меньше пяти голов, а выйти на тот космический уровень, на котором «Ман Сити» был с осени 2017-го по весну 2019-го?



Я не уверен в этом, потому что не уверен, что проблему в принципе способен решить отдельно взятый центральный защитник. «Лестер» разнёс «Сити», отказавшись от своего стиля – но Брендан Роджерс знал, что это сработает. «Мы должны были лишить их пространства и сесть глубоко, быстро расставаться с мячом. Я люблю атакующий футбол, но иногда нужно думать о результате».

Гвардиола предсказуем. «У него нет плана Б, только план А и план А. Но как правило он работает». Это слова Кевина де Брёйне. В лучшие годы предсказуемость не мешала «Сити» бить рекорды. А сейчас саму команду Гвардиолы можно бить – нужно только чётко следовать плану: насытить линию обороны пятью игроками (чтобы не дать использовать ширину поля), убрать пространство между линиями (чтобы лишить пространства для пасов вразрез) и после перехватов максимально быстро делать забросы на форвардов, чтобы преодолевать контрпрессинг.



Можно упрекать защитников, но когда контрпрессинг системно не срабатывает, защитники всегда будут выглядеть глупо. Такую проблему решит либо другой уровень командной игры без мяча, либо Каземиро (Канте, Ндиди) вместо Родри в опорной зоне. В общем, «Сити» по сравнению с прошлым сезоном не изменился. Эта команда явно способна вынести удобного соперника с неприличным счётом – но систематически дожимать неудобных пока не готова.



В истории АПЛ были чемпионы на порядок слабее даже такого, поискового «Сити». Но есть проблема: «Ливерпуль» тоже не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Точнее – с летним отрезком.



По сравнению с идеальной версией самого себя (первая половина сезона 2019/20) «Ливерпуль» так же хорошо прессингует, так хорошо играет на стандартах, возможно, даже лучше разыгрывает мяч (привет Тьяго) и привычно упускает моменты. Правда, чуть хуже сохраняет концентрацию. Доказательство – два гола за две недели, которые привезли защитники. Бэмфорд и Ляказетт оказались в похожих ситуациях: получили мяч перед воротами из-за срезки.

Что может быть неожиданнее ошибки Робертсона? Только ошибка ван Дейка.

Но есть нюанс: и ван Дейк, и Робертсон забили в тех же матчах, в которых ошиблись. И их ошибки не стоили команде очков. Ван Дейк забил до своей срезки, а Робертсон – через девять минут после, и в этом трудно заподозрить случайность. Больше похоже на мощный ответ мотивированного игрока.

Очень трудно объяснить две подряд результативные ошибки двух настолько сильных защитников, не уходя в мистику. И ещё труднее объяснить их голы. Но у меня есть версия.



Прошлый сезон получился аномальным по срокам, а за ним последовала аномальная предсезонка. Неделя отдыха, потом игры каждые три дня – и так будет полгода, потому что сезон нужно доиграть в сжатые сроки, чтобы успеть провести чемпионат Европы. Больше всего страдают команды, которые играют в интенсивный футбол и высоко прессингуют. Для них особенно важна не только физическая усталость, но и потеря концентрации. Если это правда, на протяжении сезона будет довольно много не просто неожиданных, а диких результатов – вроде пяти голов в ворота «Сити» и разгрома «Баварии». Эти результаты тоже аномальны, не отражают расстановку сил (особенно, с учётом новой трактовки игры рукой) и глобально не скажутся на результатах топ-клубов на дистанции. Но «Ливерпуль» выделяется и на этом фоне. Команда отвечает на свои ошибки голами. Как Робертсон.

Из трёх побед в чемпионате две – волевые. В двух матчах из трёх «Ливерпуль» забивал в самой концовке, после 85-й минуты. Конечно, это крошечный отрезок, его нельзя проецировать на сезон и делать глобальные выводы. Но даже по этому отрезку можно оценить состояние команды прямо сейчас. Умение дожимать соперника на месте, даже если к качеству игры есть вопросы. А их, кстати, немного. По сути, разовые индивидуальные ошибки – единственная проблема. «Арсенал» нанёс всего четыре удара по воротам – то есть системно «Ливерпуль» контролировал соперника. На очень высоком уровне. Сочетание игровых и ментальных качеств выделяет команду среди соперников: у тех на сопоставимом уровне только что-то одно. Такого сочетания мощной игры и одновременного оверперформанса нет ни у кого.



Тут должен быть какой-то вывод с созданием минимальной интриги, хотя бы искусственной. Но его не будет. «Сити» отстаёт. Неожиданно для многих (в том числе, для меня), но убедительно: достаточно посмотреть, сколько времени де Брёйне потратил на то, что орал на партнёров по команде во втором тайме (спойлер – много). Или на то, как сам Гвардиола упрощает жизнь «Лестеру», снимая опорника и выпуская нападающего при счёте 1:1. До выхода Делапа у Родри были проблемы, а «Сити» недостаточно хорошо контролировал игру. После выхода Делапа Родри был уничтожен, а «Сити с треском проиграл. Есть разница. И это не та разница, которую ждёшь от главного тренера мира последних 10 лет.

«Сити» получил пять мячей. Дома! Что это было, Пеп? Три пенальти и трёшка от Варди.

«Ливерпуль» не купил защитника за 70 млн евро, но в итоге усилил позиционную игру одним топовым трансфером в полузащиту, а в атаку добавил необходимую глубину.



Эффективность трансферов «Ливерпуля» можно описать двумя фактами. Первый: Алькантара за 45 минут в дебютном матче с «Челси» минут сделал больше пасов, чем любой игрок «Челси» за весь матч. Жота в дебютном матче с «Арсеналом» забил через восемь минут после выхода на поле.

«Ливерпуль» явно не застыл, зажав золотые медали в руках, а развивается. Эволюционирует стиль (благодаря Тьяго владение станет более продуманным) и качество (благодаря возросшей глубине состава есть больше возможностей для ротации). Прямо сейчас этой команде не хватает только одного. Достойного конкурента.