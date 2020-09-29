Джейми Каррагер: «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на несколько лет

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о победе красных в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) и сравнил команду с её конкурентами.
«Трудно оценивать команды, когда сезон только стартовал. Мы видели, как «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Кристал Пэлас» в 1-м туре, и не спешили их критиковать. Даже после матча «Ман Сити» с «Лестером» все подумали: «На каком этапе эта команда?» Думаю, у «Ливерпуля» было преимущество перед названными мной клубами. С момента вылета мерсисайдцев из Лиги чемпионов я чувствовал, что их плюс будет заключаться в том, что они знают, когда закончится их сезон.
В первом матче «Ливерпуль» был не в лучшей форме, но выступлением против двух соперников по топ-6 команда сделала серьёзное заявление. «Арсенал» оставался в игре, это важно, и у них был отличный момент, чтобы всё изменить, но «Ливерпуль» всё равно опережает их на несколько лет», — цитирует Каррагера Sky Sports.
- 29 сентября 2020
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