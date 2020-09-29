Новиков объявил о решении покинуть «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объявил о решении подать в отставку.
«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку.
Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем», — написал Новиков в «Инстаграме».
В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На 19-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковного клуба Александр Ломовицкий.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» проведёт встречу с «Краснодаром». Матч состоится 4 октября.
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