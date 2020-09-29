Хавбек «Милана» Пакета подпишет контракт с «Лионом» в течение двух дней

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета в течение двух дней подпишет контракт с «Лионом», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По информации источника, соглашение футболиста с французским клубом будет рассчитано до 2025 года. Все детали сделки согласованы, «Милан» осуществил полноценную продажу хавбека.

Лукас Пакета стал игроком «Милана» в январе 2019 года, перейдя из бразильского «Фламенго» за € 40 млн. В минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний Пакета провёл 24 матча (12 из них — в стартовом составе) и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне Серии А хавбек на поле не появлялся.

«Милан» в двух турах чемпионата Италии набрал максимально возможные 6 очков и располагается на третьем месте в таблице.